В Свердловской области установят еще 13 электростанций для зарядки автомобилей

К концу нынешнего года в Свердловской области будет установлено еще 13 электростанций для зарядки автомобилей. Об этом в ходе сегодняшней "прямой линии" заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

По его словам, в прошлом году было установлено 18 таких станций, в основном в Екатеринбурге. Они полностью заряжают автомобиль за полчаса – час.

Теперь, по словам Куйвашева, электростанции для зарядки авто появятся в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Ревде и других свердловских городах. Планируется их установка на федеральных трассах.

Также Евгения Куйвашева спросили, тестировал ли он сам электромобиль.

"Я ездил, но в качестве пассажира", - признался губернатор.