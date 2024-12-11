ВСУ могли нанести удар по Таганрогу новыми ракетами-дронами "Паляница"

Украинские военнослужащие, предварительно, использовали баллистические ракеты ATACMS во время атаки на Таганрог, пишет Baza.

При этом Telegram-канал отмечает, что официально данная информация не подтверждена.

В то же время Shot сообщает, что Таганрог, по предварительным данным, был атакован новыми украинскими ракетами-дронами "Паляница".

Напомнним, врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что сегодня утром город подвергся ракетной атаке, но не уточнял тип ракет.

В ноябре бывший руководитель "Южмаша" Вячеслав Смоленко рассказал, что представляет собой дрон-ракета "Паляница", которая появилась у Вооруженных сил Украины. Такие дроны еще не сбивали, и выводы можно сделать лишь по утекающим данным.