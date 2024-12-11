11 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге объявился неуловимый крематорий на колесах

В Екатеринбурге объявилась компания ООО "Комбинат специализированного обслуживания", которая забирает усопших для кремации. Проблема в том, что после родственники нигде не могут захоронить прах близких, а найти представителей ритуальных услуг невозможно ни по одному из трех имеющихся адресов.

Крематорий использует название уже действующего в Екатеринбурге предприятия - ЕМУП "Комбинат специализированного обслуживания", но только с другой формой юрлица - ООО. По словам главы ЕМУП "КСО" и директора ассоциации "Похоронные организации Урала" Дмитрия Хазова, действия ООО "КСО" незаконны. Уже через несколько минут после прибытия спецслужб, в квартиру к убитым горем родственникам заявлялись представители крематория, якобы подсовывали договор на оказание услуг, в которых была прописана церемония прощания и отпевание в храме, а также выдача праха усопшего через две-три недели. Вот только по факту, после выдачи праха, захоронить его не представлялось возможным - адрес, где сжигали тело, в справке не указывался, а потому "Служба городских кладбищ" каждый раз была вынуждена отказывать клиентам ООО "КСО".

"У нас работает, условно говоря, бочка на колесах, и правоохранители считают, что это нормально", - передает ЕАН слова Хазова.

В МКУ "Служба городских кладбищ" пояснили, что в Екатеринбурге действует только один крематорий, который находится в ведении МБУ "КСО". А в справках, которые предоставляли родственники почивших, указывалась фирма ООО "КСО", зарегистрированная в Саратове. При этом адреса, где именно кремировали покойного в документах и вовсе нет, а потому и участок для захоронения праха выдать невозможно. Более того, данный крематорий, вероятно, и вовсе является мобильным и постоянно меняет свое местонахождение, что является незаконным.

"Из действующих законодательных и нормативных правовых актов, национальных стандартов следует общий запрет на эксплуатацию мобильных крематориев. Пунктом 5.8. ГОСТ Р 53999-2010 предусмотрено, что услуги мобильного крематория оказывают в случаях, когда необходимо оперативно прибыть к месту проведения сжигания (эпидемия, военные действия и т.д.). Возможность повседневного потребительского использования мобильного крематория для кремации тела человека после его смерти ни нормами действующего законодательства в области похоронного дела, ни национальными стандартами, утвержденными для данного вида услуг, не предусмотрена", - пояснили юристы "Службы городских кладбищ" уральской столицы.

Оказалось, что родственники почивших еще с прошлого года пытаются разрешить ситуацию через суд. Они также обратились к региональному прокурору Борису Крылову с просьбой провести проверку. Известно, что компания была зарегистрирована в октябре 2020 года. По данным редакции, гендиректором и собственником является бывший глава МУП "Ритуал" в Екатеринбурге Сергей Дивичук.

В Саратове ООО зарегистрировано по адресу, где также числятся еще 33 действующие и 64 ликвидированные компании. В договорах также указаны адреса: Белореченская, 10 в Екатеринбурге и Советская, 12 в Первоуральске, по которым, согласно проверке прокуратуры, находятся городское похоронное бюро "Православный город" и обычная многоэтажка соответственно.

В связи с этим прокуратура направила обращение в ОМВД "Первоуральский", указав, что ООО "КСО" может быть причастно к ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

Теги: Екатеринбург, крематорий, прах


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