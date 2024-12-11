11 Декабря 2024
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Фото: пресс-служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

ГК "КОРТРОС" организует для жителей Екатеринбурга ледовый городок в Академическом районе

По уже сложившейся ежегодной традиции АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС" в Свердловской области) откроет в Академическом районе Екатеринбурга для всех жителей города бесплатный ледовый городок у Храма Святых Божиих строителей. В этом году лейтмотивом развлекательного объекта стала тема освоения космоса.

Изучение вселенского пространства — это эпохальный этап развития человечества, он олицетворяет перерождение, трансформацию, переход к новому периоду прогресса, расширению горизонтов. Тема также созвучна космической концепции проекта ЖК "Спутник-1", и поэтому звездный городок станет гармоничным продолжением инфраструктуры квартала.

Ледяное сооружение станет главным объектом новогодних мероприятий. В центре городка расположится игровой комплекс "Орбитальная крепость". В ней дети смогут играть в ледяных лабиринтах, ледяных линзах и кататься с горок.

Макет ледового города в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Макет ледового города в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Вокруг "звездного" центра разместятся фотозоны с лесными жителями, уютный фонарь-беседка, качели и маленькие ели. Главную ель традиционно установит УК "Академический". В нынешнем году в район привезут восемь больших деревьев. Новшеством в этот раз станет интерактивный арт-объект "Почта Деда Мороза", через которую дети смогут отправить письма новогоднему волшебнику.

Макет ледового города в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Макет ледового города в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Открытие городка запланировано на 27 декабря. Посещать объект можно будет абсолютно бесплатно в любые дни до 15 февраля 2025 г. включительно.

Теги: КОРТРОС, Академический, ледовый городок, АО СЗ РСГ-Академическое


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