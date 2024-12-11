Суд отправил в колонию уральцев, вскрывавших банкоматы газосварочным оборудованием

На Среднем Урале осуждены участники преступной группы, похищавшей деньги из банкоматов. Ближайшие годы сообщники проведут в колонии.

Читайте также: В Омске грабители попытались взорвать банкомат

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались два человека. Как показало расследование, преступлениям уделялась тщательная подготовка: определялось расположение банкоматов внутри магазинов и учреждений, их конструкция, наличие охранной сигнализации, видеокамер и т.д. Затем по ночам соучастники проникали в здания, газосварочным оборудованием вскрывали корпуса банкоматов и уходили с деньгами. Всего ими было похищено более 1,8 млн рублей.

Однажды злоумышленники попытались вскрыть банкомат, расположенный в медучреждении. Однако забрать добычу преступники не успели, так как были задержаны полицией.

Ревдинский городской суд назначил одному из фигурантов 5 лет колонии строгого режима. Его сообщник заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в результате чего получил 4,5 года "строгача".

Как отметили в прокуратуре, приговор пока не вступил в законную силу.