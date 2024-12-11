Макрон хочет обсудить в Польше ввод войск на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон приедет завтра в Польшу, чтобы обсудить ввод европейских войск на Украину, пишет польская Rzeczpospolita.

Это планируется подать как гарантии безопасности для Украины. На самом деле речь идет о корейском сценарии раздела Украины, на линию разграничения планируется ввести войска.

Военный эксперт Эли Тененбаум, работающий над этим проектом, рассказал, что она может состоять из пяти бригад – около 40 тысяч солдат. А Варшава может взять на себя командование одной из бригад.

Ранее Макрон уже высказывал готовность ввести войска на Украину, они вызвали недовольство многих политиков даже на Западе, в том числе это отвергали официальные лица в Польше. Видимо, сейчас там снова допускают такой вариант.

На прошлой неделе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила ввод немецких войск миротворцев на Украину в случае прекращения огня. А западные СМИ писали, что во многих странах очень серьезно думают об этом.