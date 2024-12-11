СМИ: Трамп может снять санкции с активов ЦБ РФ, чтобы пересмотреть кредит Украине

Избранный президент США Дональд Трамп может попытаться отменить санкции в отношении ЦБ РФ, чтобы пересмотреть условия кредита, выделенного Украине администрацией Джо Байдена, пишет газета The New York Times.

Издание отмечает, что такая инициатива может не найти поддержку среди республиканцев. Кроме того, она вряд ли повлияет на европейскую часть займа, передает ТАСС.

Ранее американские власти выделили Украине заем в 20 млрд долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России. Средства выделяются "в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов для ускоренного поступления доходов".

Деньги Украина получит через посреднический фонд по содействию финансированию этой страны Всемирного банка.