11 Декабря 2024
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Прокуратура нашла нарушения в выплате зарплаты медработникам "скорой", записавшим обращение губернатору

Кудымкарская городская прокуратура провела проверку видеообращения медработников подстанции скорой медицинской помощи больницы Коми-Пермяцкого округа к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Было установлено, что при исчислении зарплаты медработников, в состав минимального размера оплаты труда необоснованно включаются доплаты за работу в условиях, отличающиеся от нормальных, подлежащие начислению сверх установленного МРОТ. Так, зарплата работникам скорой медицинской помощи за октябрь текущего года была начислена с нарушениями и выплачена не в полном объеме.

По итогам проверки главврачу учреждения здравоохранения внесено представление. Также инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.

Медработники сообщили, что с 1 октября у фельдшеров "скорой помощи" данной больницы оклады увеличились до 15 тыс. 195 рублей, а у врачей — до 19 тыс. 970 рублей. А у других подстанций по региону оклады выше — у фельдшеров до 17 тыс. 50 рублей, у врачей до 28 тыс. 970 рублей.

Также они сообщили, что у них убрали доплату за выездной стаж, и теперь размер зарплаты фельдшеров "скорой помощи" составляет 25 тыс. рублей. Медики жаловались на переработки и работу без выходных и исключение сотрудников "скорой помощи" из списка получателей социальных выплат в размере 30 или 50 тыс. рублей. Сейчас они получают выплаты в размере 7 и 11,5 тыс. рублей соответственно.

Водители сообщили, что размер оклада составляет до 11 тыс. рублей, а вся зарплата уменьшилась на 7 тыс. рублей и составляет 21 тыс. рублей.

Теги: медработники, скорая, жалоба, зарплаты


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