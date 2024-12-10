11 Декабря 2024
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Политика
Фото: kremlin.ru

Эрдоган заявил, что Турция готова оказать любую необходимую поддержку Сирии

Турция готова оказать любую необходимую поддержку Сирии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на конференции с участием послов Турции.

"Турция с Божьей помощью продолжит поддерживать сирийский народ в новый период. Мы окажем нашим сирийским братьям и сестрам всю необходимую поддержку", - приводят его слова РИА Новости.

Он также заявил, что для Турции, как и для Сирии, "очень и очень важно сохранение территориальной целостности и суверенитета Ирака".

В воскресенье захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.

В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.

Сообщалось также, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

Теги: Турция, Эрдоган, Сирия


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