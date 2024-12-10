10 Декабря 2024
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Политика В бывшем СССР Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин в ходе рабочего визита в Азербайджан, побывал на стройплощадке детсада, который возводят по инициативе астраханской стороны

Делегация Астраханской области во главе с губернатором Игорем Бабушкиным находится с рабочим визитом в Азербайджанской Республике.

Игорь Бабушкин, в частности, посетил село Махрузлу Губадлинского района Восточно-Зангезурского экономического района Азербайджана, где оценил ход строительных работ на площадке возведения детского сада.

Инициатива по возведению и открытию этого детского сада в мае этого года озвучил губернатор Астраханской области на встрече с Президентом Азербайджана, который проект поддержал.

Земельный участок под строительство выделили в селе Махрузлу Губадлинского района Восточно-Зангезурского экономического района, где сейчас активно идут восстановительные работы. Здесь будут проживать около 700 семей.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Сейчас в селе возводят двухэтажное здание общей площадью 2 тысячи квадратных метров. Уже готов фундамент будущего детского сада. Работы идут по графику, его планируют сдать к лету следующего года. После открытия детский сад сможет принять 80 ребят. Его возводит ООО «Астраханский деловой центр».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушшкин, азербаайджан, детский сад, рабочий визит


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