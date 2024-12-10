10 Декабря 2024
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Фото: telegram-канал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения / t.me/mitropolitEKB

Детский сериал екатеринбургского митрополита удостоился "Премии Рунета-2024"

Команда Синодального отдела религиозного образования и катехизации под председательством митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения удостоена Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет "Премия Рунета-2024". Созданный детский образовательный сериал "Девочка и робот" стал лауреатом премии в номинации "Детский Рунет и семейные ценности", сообщает Екатеринбургская епархия.

Напомним, что "Девочка и робот" – это художественный сериал, созданный в помощь преподавателям и всем, кто интересуется или изучает школьный курс "Основы православной культуры". Именно на эти фильмы ведут QR-коды, которые размещены на страницах учебника "Основ православной культуры" под ред. О.Ю. Васильевой.

Награждение "Премией Рунета 2024!" проекта сериала "Девочка и робот" от Екатеринбургской епархии(2024)|Фото: telegram-канал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения / t.me/mitropolitEKB

"Вы знаете, как бывает сложно маленьким детям объяснить какие-то правильные, понятные вещи, чтобы возникла коммуникация, чтобы это дошло и помогло им в жизни. Я знаю что это трудно. И вот в школах нашей страны в 4-ых классах дети изучают православную культуру. Когда мы познакомились с тем, как это происходит... Ужас. Учитель рассказывает... Мне было так переживательно, сложно и обидно. И мы тогда решили: давайте для каждого урока, а их 34 в течение года, сделаем семиминутный фильм. Такой, чтобы рассказать детям о любви, о семье, о храме и монастыре, о заповедях, о Христе и иконе так, чтобы у них глазки горели. Чтобы учитель стоял в уголке, пока кино идет, и плакал, а потом ему было легко рассказать, легко развить этот урок, и дети и учитель потом ушли радостными. И это получилось", - сказал митрополит Евгений на вручении награды.

По его словам, сериал уже насчитывает 20 млн просмотров и скоро их станет еще больше.

"Спасибо компетентному жюри за высокую оценку нашей работы. Сердечная благодарность всем, причастным к созданию проекта! Новых полезных знаний юным зрителям сериала!" - добавил владыка уже в своих социальных сетях.

Теги: Премия Рунет-2024, митрополит Евгений, Девочка и робот, сериал


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