Пилота, который во время полета смотрел гонки, проверяют в авиакомпании S7

В авиакомпании S7 проверяют информацию о ситуации с пилотом, который во время посадки в Новосибирске смотрел гонки Формулы-1. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Фото из кабины Airbus A321 попало в паблик, посвященный "Формуле-1", c подписью "Simply Airways". Потом картинку удалили, но ее успели увидеть и разослать среди сотрудников авиакомпаний и аэропортов.

По предварительным данным, фотографию сделали в кабине самолета S7, летевшего 2 декабря из Южно-Сахалинска в Новосибирск. Тогда проходили гонки "Формулы-1" в Катаре.

Проверка началась после того, как один из подписчиков скинул фото представителям авиакомпании и пожаловался на то, что во время полёта пилот отвлекается на посторонние вещи и ничего не контролирует.

Представители авиаперевозчика рассказали, что запрет на любые действия или разговоры в кабинете пилотов распространяется на высоту до 3000 метров. Если высота выше, то один из пилотов управляет самолётом, а другой в этот момент "имеет право отвлечься на приём пищи, перерыв, посещение уборной".

Ранее мы сообщали, что помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева из Забайкалья Адам Ислуев устроил дебош на борту "Уральских авиалиний". В нетрезвом состоянии он бросался угрозами в сторону пассажира и ударил бортпроводника. Инцидент произошел 3 декабря на рейсе из Москвы в Читу. Ислуев угрожал побить присутствующих, что в итоге и сделал, напав на стюарда. После этого дебошира сняли с рейса и передали сотрудникам полиции.