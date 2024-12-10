10 Декабря 2024
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Фото:Накануне.RU

После гибели стюардесс "Уральских авиалиний" в Москве возбуждено уголовное дело

К выяснению обстоятельств гибели девушек-стюардесс под поездом в Москве подключился Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, утром 8 декабря рядом с платформой железнодорожной станции Нагатинская Павелецкого направления МЖД были смертельно травмированы две девушки. Предварительно установлено, что они шли вдоль путей. Машинист поезда подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.

По факту смертельного травмирования девушек 2004 и 2005 годов рождения возбуждено уголовное дело. Речь идет о части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщались, что обе погибшие работали стюардессами в "Уральских авиалиниях". В самой авиакомпании назвали случившееся "немыслимой трагедией" и подчеркнули, что девушки погибли в нерабочее время и находились на станции по своим делам.

Теги: девушки, стюардессы, погибшие, дело, СК, Москва


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.12.2024 08:58 Мск В Москве под поездом трагически погибли две стюардессы "Уральских авиалиний"

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