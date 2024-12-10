В Москве под поездом трагически погибли две стюардессы "Уральских авиалиний"

В Москве под поездом трагически погибли две стюардессы, работавшие в авиакомпании "Уральские авиалинии".

Как сообщает Telegram-канал "Авиаторщина", трагедия произошла в минувшее воскресенье рано утром на железнодорожной станции Нагатинская Павелецкого направления МЖД. По предварительным данным, 20-летняя и 21-летняя подруги из Калининграда шли возле железнодорожных путей, чтобы без билета попасть на станцию. Уже около нее девушки увидели приближающийся поезд и попытались залезть на платформу, но не успели и были сбиты насмерть.

По данным канала, погибшие недавно приехали в столицу и устроились работать бортпроводницами в авиакомпанию "Уральские авиалинии". В то роковое утро они якобы направлялись на работу в аэропорт Домодедово.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" Накануне.RU официально подтвердили, что девушки были сотрудницами авиакомпании. Погибших звали Диана и Агата.

"Приносим искренние соболезнования родным и близким. Немыслимая трагедия. Девушки погибли в нерабочее время, находились там по своим делам и были не в форменной одежде", - подчеркнули в авиакомпании.

Правоохранительные органы проводят проверку. По информации канала, рассматривается версия алкогольного опьянения у погибших стюардесс.