На Ямале женщины, родившие первого ребенка до 30 лет, будут получать три миллиона рублей

На Ямале изменили правила работы программы "Молодая семья", которая действовала для молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

С 2025 года при рождении первого ребенка мать в возрасте до 30 лет получит жилищный капитал в размере 3 млн руб. При рождении второго или последующего ребенка до 36 лет семья получит 1 млн руб. Обязательное условие - родители должны состоять в официальном браке. При рождении двух и более детей одновременно сумма выплаты удваивается.

"Сегодня она никак не привязана к рождению ребенка. С 1 января обязательным станет именно это условие, как стимулирующее для того, чтобы в молодых семьях появлялись дети. Чтобы участвовать в программе, семья должна в первую очередь нуждаться в жилье. При рождении первого ребенка, если маме при этом до 30 лет, семья получит выплату 3 миллиона рублей. Это очень весомая поддержка для молодой семьи", - заявил губернатор Дмитрий Артюхов.

Средства жилищного капитала можно будет использовать на погашение ипотеки или как первоначальный взнос по льготным ипотечным программам.