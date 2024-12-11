11 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

В мэрии Екатеринбурга обяснили, почему Академический получает больше денег, чем другие районы

Диспропорция в распределении денег между районами Екатеринбурга и повышенное финансирование Академического, возмутившее депутата гордумы от "Единой России" Александра Колесникова, связано с федеральными программами поддержки. Об этом заявили в мэрии уральской столицы.

Как пояснил Накануне.RU замглавы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, экономике и финансам Андрей Корюков, 70% средств на строительство социальных объектов выделяется из федерального бюджета, а из регионального и городского — только 30%. Это обусловлено активными темпами строительства жилых домов и появившейся в связи с этим острой необходимостью создания социальных объектов.

"Академический - самый молодой район Екатеринбурга. Последние 10 лет здесь стремительно растут жилые дома, а за ними растет население района. Поэтому администрация города уделяет особое внимание строительству в районе социальных объектов. Помогают в этом федеральные целевые программы. 70% средств на строительство школы, например, выделяется из федерального бюджета. Остальные 30% - из регионального и городского. При этом все подобные программы "привязаны" именно к темпам и объемам строительства жилья. Однако стоит отметить, что Академический - далеко не единственный район города, где строится сейчас много жилья. Набирает темпы строительство микрорайона Солнечный (Чкаловский район), микрорайона Новокольцовский (Октябрьский район) и микрорайона Зеленый бор (Орджоникидзевский район). Здесь также финансируется строительство социальных объектов", — объяснил Корюков.

Напомним, депутат гордумы Екатеринбурга от "ЕР", глава комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников на заседании думы 10 декабря заявил о том, что новый район города — Академический, получает непропорционально большое финансирование из бюджета. По его словам, в период с 2018 по 2023 год Екатеринбург получил 36 млрд руб. софинансирования на содержание районов города, 16 млрд из которых получил один Академический. Он также сравнил остальные районы города, которые получили меньше денег, с "брошенной женой", а Академический — с "молодой девкой".

Теги: финансирование, район, строительство


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