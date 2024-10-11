В Ульяновской области поднимут оклад учителей аж до 16 тыс.

Учителям и воспитателям детских садов в Ульяновской области увеличат размер оклада. Соответствующие корректировки были внесены в региональное законодательство.

Как сообщила министр просвещения и воспитания региона Наталья Семенова, изменения в закон направлены на увеличение именно оклада, повысив его до 70% от зарплаты. То есть увеличится фиксированная, гарантированная часть оплаты труда педагогов, к которой привязаны доплаты и надбавки.

После повышения оклад учителей вырастет аж в полтора раза - с 11,2 тыс. рублей до 16,7 тыс. Назвать эту сумму приличной невозможно. При этом, если оклад составит порядка 70% от зарплаты, то, как легко подсчитать, на одну ставку она составит около 24 тыс., а "чистыми" - едва ли более 20 тыс.

Сообщается, что после такого повышения средняя начисленная заработная плата при полной ставке по итогам текущего года должна составить в школах 45 тыс. рублей, то есть учителя работают в среднем почти на две ставки.

Напомним, давать регионам проведение выпускных экзаменов нельзя, заявил летом глава Рособрнадзора Анзор Музаев. А вот спускать в регионы вопрос зарплаты учителей можно. То, что у регионов нет достаточно денег на достойную оплату труда учителей, образовательные власти не сильно волнует, ведь они приводят данные по зарплате почти на две ставки. В результате труд учителей фактически является самым низкооплачиваемым в стране - 20-25 тыс. на ставку. Это уровень дворника, если не ниже. Они получают в 3-4 раза меньше, чем в среднем по России, поэтому просто уходят из школ.

Лидер движения "Родная школа", член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Алексей Савватеев считает, что нынешняя зарплата учителей "несовместима с жизнью" и это позор для страны, которая не может обеспечить нормальную зарплату людям, обучающим будущие поколения.

Недавно Конституционный суд России вступился за учителей, приняв решение, что их оклад не может быть ниже МРОТ. Сколько учителям этого ждать, неизвестно.