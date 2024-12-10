10 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Директор метрополитена Екатеринбурга настаивает на повышении стоимости проезда

В Екатеринбурге необходимо повышать стоимость проезда в метро, считает директор городского метрополитена Андрей Панаиотиди. По его словам, себестоимость перевозки в этом году уже составляет 40 рублей, а без повышения тарифа все ремонтные работы приходится отодвигать на более поздний срок.

"33 рублей за проезд не хватает. Себестоимость перевозки в этом году уйдет за 40 рублей, это однозначно. При этом средняя стоимость поездки, что в 2023, что в 2024 годах, 31 рубль составляет. Соответственно, дельта эта существует. Органы власти, если будут принимать это решение (о повышении тарифа), оно, наверное, будет. Но на сегодняшний день пока таких решений не принято. Я понимаю, что, наверное, это процесс неотвратимый в будущем", – рассказал Андрей Панаиотиди в эфире программы "Акцент" на ОТВ.

По его словам, из-за нехватки средств определенные работы приходится переносить на более поздний срок. Речь не идет о работах, связанных с безопасностью движения и пассажиров. Панаиотиди указал на необходимость ремонта инфраструктуры, замены кабельных линий и трубопроводов, а также установки спецоборудования, предотвращающего падение с рельсов. Только в этом году было зафиксировано три подобных ЧП.

"У нас по этому году три случая. Акцентировать внимание хочу, это не падение, это умышленные прыжки под поезд. Вообще, если за всю историю говорить, подобных случаев было порядка 30. По поводу горизонтальных лифтов, я понимаю, это перегородки, отделяющие поезд от платформы. На сегодняшний день опыта реализации подобного на действующих станциях нет. Да, свод правил по строительству метрополитенов подразумевает возможность размещения таких объектов, но при новом строительстве. Сейчас поставить перегородки мы просто не сможем. Во-первых, это нарушит всю систему вентиляции. У нас вентиляция осуществляется не только на станциях, она еще с перегона идет тоже. И перекрывать этот доступ воздуха мы не можем. Во-вторых, на действующих станциях их не закрепить просто. Это и напольные устройства, которые устанавливаются в тоннеле на путях. Заметьте, Московский метрополитен сдает порядка 20 станций в год, но они сдают без перегородок этих", – рассказал Андрей Панаиотиди.

Существует и проблема с кадрами. Екатеринбургскому метрополитену не хватает слесарей по ремонту подвижного состава, электромонтеров, электромехаников, чья зарплата сейчас составляет порядка 60-70 тыс. рублей. А вот среди машинистов дефицита не наблюдается, так как их средняя зарплата составляет порядка 130 тыс. рублей.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов отмечал, что стоимость проезда в 33 рубля в общественном транспорте будет сохранятся до тех пор, пока условия проезда не будут улучшены хотя бы на 15%. До этого, считает градоначальник, повышение даже на 1 рубль недопустимо.

Теги: Екатеринбург, проезд, тариф, метро


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