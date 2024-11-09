Из-за непогоды на Урале "Россети" перешли на усиленный режим работы

"Россети-Урал" перешли на усиленный режим работы из-за непогоды, которая бушует в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях.

Под особым контролем – Березниковско-Соликамский энергоузл, где энергетики фиксируют первые локальные технологические нарушения. Все бригады укомплектованы необходимым для работы оборудованием. Есть резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам.

Работа энергетиков в Свердловской и Челябинской областях с 10:00 переведена в режим повышенной готовности. Причина – сильный мокрый снег, усиление ветра с порывами до 25 м/с.