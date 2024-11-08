Новым заместителем главы администрации Соликамского округа станет бывший начальник СИЗО №1

Новым заместителем главы администрации Соликамского округа будет назначен Дмитрий Борцов. Он станет курировать вопросы общественной безопасности, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на источник в администрации округа.

Борцов ранее работал в ГУФСИН по Пермскому краю, последняя занимаемая должность — начальник следственного изолятора №1. В отставку вышел в звании полковника внутренней службы.

Прежний заместитель главы Соликамского округа по безопасности Сергей Майструк уволился в конце октября 2024 года.