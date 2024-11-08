В Госдуме намерены решить, можно ли мигрантам привозить свои семьи в Россию

Депутат Государственной думы от ЛДПР Станислав Наумов заявил о подготовке четырех новых законопроектов, посвященных противодействию нелегальной миграции. На Русском экономическом форуме в Челябинске он сообщил, что представил их на днях в Совете Федерации.

"С нелегальной миграцией мы, исходя из общественных запросов, действительно должны бороться, поскольку это, к сожалению, провоцирует рост напряженности в обществе. Мы сегодня не готовы, как общество, к тому, чтобы принять людей из других стран к себе. Это объективно, потому что сегодня мы находимся в состоянии международного конфликта – это безусловно сказывается", – отметил Наумов.

По его словам, речь идет о планах выдворить из России несколько сотен тысяч человек. Также он сообщил о начавшейся в Госдуме разработке концепции долгосрочного развития рынка труда с точки зрения баланса собственных кадров и мигрантов.

"Ни у кого из нас нет никаких вопросов к гражданам Беларуси, которые приезжают, работают, выполняют квалифицированно, качественно свою работу – и мы там не видим никакого обострения. Но то, что касается миграции из других стран, я думаю, что тут будет ряд моментов доурегулирован: мы не считаем правильным, чтобы вместе с трудовым мигрантом приезжала его семья. Мы считаем, что само понятие "трудовой мигрант" предполагает, что ты приехал выполнить определенную работу, получить зарплату и уехать", – заявил депутат.

Ранее группа депутатов от партии ЛДПР уже предлагала запретить трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию, поскольку нынешняя ситуация приводит к бесконтрольному миграционному притоку и к общественной напряженности. На это им ответила депутат от "ЕР" Светлана Бессараб, по ее словам, запрещать мигрантам привозить семьи нельзя, поскольку члены ввезенных семей впоследствии работают на низкоквалифицированных местах, на которых местное население работать отказывается, а значит, такие запреты могут "навредить экономике".