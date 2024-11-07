В Орске почти готовы десятки домов для пострадавших от масштабного паводка

В Орске в новом ЖК "Звездный" почти готовы первые 140 домов. Скоро туда заедут орчане, жилье которые пострадало во время паводка.

120 домов и квартир уже забронированы и оформляются в собственность по свидетельствам об утрате жилья. Везде новоселов ждут предчистовая отделка, выключатели и розетки, входная и межкомнатные двери, газовый котел, радиаторы, газовая плита и счетчики. Всего в новом жилом районе на пересечении улиц Ялтинской и маршала Жукова до конца года введут 100 индивидуальных домов и 82 дуплекса, сообщил в своем telegram-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Оренбургская область стала в этом году одним из эпицентров масштабных паводков, случившихся в различных регионах России. Особенно сильно пострадал Орск: в нем 5 апреля прорвало дамбу стоимостью около 1 млрд руб. Ее построили в 2014 г. – она не простояла и 10 лет. Оказалось, что это насыпное сооружение, а не гидротехническое. Судебный эксперт сообщил, что в ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений, в том числе, при составлении сметы и при составлении актов выполненных работ.

На фоне масштабной трагедии глава затопленного Орска Василий Козупица заявил, что горд за переехавшего в Саудовскую Аравию сына. СМИ сообщили, что Николай Козупица уехал из России, произошло это, по совпадению, после объявления частичной мобилизации. Известно, что с тех пор он жил в Саудовской Аравии, а потом – якобы в Объединенных Арабских Эмиратах, где, предположительно, приобрел жилье vip-статуса.