Глава ЧКПЗ предрек смерть ключевых отраслей машиностроения из-за роста ключевой ставки

Генеральный директор ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) Андрей Гартунг высказался о влиянии ключевой ставки на работу различных предприятий.

По его словам, ключевые отрасли машиностроения рухнут из-за повышения ключевой ставки: никакой конкурентный бизнес не может работать с кредитом по ставке в 27%, тогда как их китайские конкуренты получают кредит по ставке менее 5%.По мнению Гартунга, падение производства на тех или иных предприятиях может уже в первом квартале 2025 г. составить 30% и более.

"Если такая политика продолжится, мы через полгода получим уничтожение ряда высокотехнологичных отраслей и такое сальдо торгового баланса, что экспортными доходами невозможно будет рассчитаться за импорт", - сказал Гартунг в Челябинске на сессии II Русского экономического форума (РЭФ) "Денежно-кредитная политика Банка России в современных условиях: новые вызовы и перспективы".

При этом есть отрасли, в которых рост ключевой ставки не уничтожит производство. По его мнению, можно сделать ключевую ставку хоть 100%, но все равно предприятия оборонно-промышленного комплекса будут набирать столько сотрудников, сколько надо для выполнения гособоронзаказа.