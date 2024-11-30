В ночных клубах Москвы прошли рейды в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ*

Полиция провела рейды в клубах Москвы в рамках мероприятий по борьбе с пропагандой ЛГБТ* и нетрадиционных сексуальных отношений. Также проверялась законность работы заведений, сообщает ГУ МВД по городу.

По информации ведомства, в клубе на Складочной улице осуществлялась пропаганда идеологии ЛГБТ*. Полицейские изъяли смартфоны, ноутбуки, видеокамеры.

Кроме того, в заведении осуществлялась нелегальная продажа алкоголя, предположительно без акциза. Также правоохранителями было обнаружено и изъято оружие. Оно отправлено на исследование.

СМИ пишут, что проверка проводилась еще в нескольких клубах, в том числе в Arma (бывший "Мутабор") и Mono. Напомним, в "Мутаборе" проходила скандальная "голая вечеринка" Насти Ивлеевой. Лефортовский районный суд счел вечеринку блогера пропагандой гомосексуальных отношений. Клуб закрывали на 90 суток. Позже он сменил название.

* движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено