Сильное наводнение в Европе: более 90 человек погибло в результате стихии в испанской Валенсии

Более 90 человек погибло в результате наводнения в испанской Валенсии. Десятки человек пропали без вести, сообщает ТАСС.

В ближайшие дни это число может вырасти, поисковые работы продолжаются. Власти страны объявили траур с 31 октября по 2 ноября.

Сильнейшие ливни накрыли южные и восточные части Испании. Пользователи соцсетей опубликовали массу видеороликов. На них видно, как вода смывала на своем ходу автомобили и здания. Разрушены железнодорожные пути и автомагистрали, затоплены тысячи домов. Дожди привели к отключению электроэнергии: без света находятся более 150 тысяч человек.

Жители домов забирались на крыши зданий, их спасали на вертолетах.

В пострадавшие районы направили более 1000 военнослужащих испанских подразделений экстренного реагирования.

Теперь ливни грозят другим провинциям. Это наводнение стало одним из самых сильных в Европе за последнее время.