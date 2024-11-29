29 Ноября 2024
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Фото: Накануне.ru

Бастрыкин призвал жестко регламентировать въезд мигрантов в РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин высказался за жесткое регламентирование въезда мигрантов в страну.

Как сообщает пресс-служба ведомства, он выступил в дипломатической академии МИД России. Предметом дискуссии стала, среди прочих, тема миграционной преступности. Бастрыкин отметил, что эта проблема должна решаться комплексно – "как путем принятия мер правоохранителями, так и на межгосударственном уровне".

Глава СК также рассказал о законодательных предложениях ведомства и подчеркнул: "Наша позиция – жестко регламентировать въезд мигрантов".

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин счел, что "мигрантское лобби" проникло в правительство, в прокуратуру и парламент. Все эти структуры, по его словам, часто только делают вид, что пытаются решить проблему с мигрантами.

"Возбуждаем дела по миграционной теме, прокуратура отменяет возбуждение. Я даю команду повторно возбудить. До трех-четырех раз такое бывает", — пожаловался Бастрыкин, выступая в июне на Петербургском юридическом форуме.

На министерстве внутренних дел и прокуратуре Бастрыкин не остановился и упрекнул возглавляемую Володиным палату. "Очень хотелось бы узнать, когда хороший [антимигрантский] закон примет наша Государственная дура", — сказал председатель СКР, давая понять, что не оговорился.

С тех пор Госдума приняла целый ряд законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией.

Теги: бастрыкин, мигранты


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