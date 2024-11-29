Обломки БПЛА с частями взрывных устройств находят в Ростовской области

В Ростовской области за пределами населенных пунктов находят обломки упавших беспилотников с элементами взрывных устройств. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По его словам, в хуторах и поселках Каменского и Трасовского районов проводятся подворовые обходы. После уточнения ущерба жителям будут назначены выплаты.

Атака на область произошла минувшей ночью. Глава региона в своем Telegram-канале написал, что российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы перехватили как минимум 30 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Информации о пострадавших нет.

По словам Слюсаря, в слободе Дячкино повреждения получили шесть домов и здание сельского клуба, пострадало остекление. Разбиты окна и у 6 квартир в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Молодежный Каменского района. В хуторе Масаловка повреждения получила кровля частного дома, где никто не проживает. В Каменском районе продолжается тушение пожара.