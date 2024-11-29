Произведение искусства: банан за 6 миллионов долларов съел сегодня китайский миллиардер

Банан, который стоит 6,2 млн долларов, съел сегодня китайский миллиардер Джастин Сан. Он купил его как концептуальное произведение искусства на аукционе Sothebyʼs. Фрукт был прикреплен к стене скотчем, сообщает Barron's, пишет Газета.ру.

Сан купил инсталляцию под названием "Комедиант" художника Маурицио Каттелана 21 ноября. Он пообещал, что съест банан "как часть этого уникального художественного опыта".

"Я никогда не думал, что скажу эти слова: шесть миллионов долларов за банан", — пошутил миллиардер.

"Комедиант" впервые представили на выставке в Майами-Бич в 2019 году. Произведение вызвало споры о том, является ли это настоящим искусством или просто шуткой.

Джастин Сан - основатель криптовалютной платформы TRON. Свои первые деньги он заработал на китайском аналоге Snapchat. В 2014 году он начал зарабатывать на криптовалюте.

Как пишет LIFE, начальная оценка лота составляла от 1 до 1,5 миллиона долларов, но итог значительно превзошел все ожидания.

А в 2019 году издание Стиль сообщало, что Каттелан превратил ничем не примечательные бананы из супермаркета в сенсацию. Тогда арт-объект продали за 120 тысяч долларов на ярмарке Art Basel в Майами. Его купил и съел грузино-американский художник Дэвид Датуна. Эта история стала тогда мемом.