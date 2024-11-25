Большой театр будет продавать билеты на балет "Щелкунчик" через аукцион

Билеты на балет "Щелкунчик" в этом году будут доступны только на официальном сайте Большого театра. Старт продаж - 10:00 2 декабря.

Как сообщили в театре, в кассах билеты продаваться не будут. Начальная цена на комплект из двух билетов на аукционе составляет 100 тысяч рублей.

Кроме того, ввиду колоссальной популярности балета часть билетов можно будет приобрести в формате аукциона. Начальная цена на комплект из двух билетов на аукционе составляет 100 тысяч рублей.

Mash пишет, что шаг ставки связан с категорией места. Если ставка не повышается какое-то время — билет закрывается, победителю дают время на выкуп. В случае невостребованности билет вернется в продажу.

Также Большой театр сообщил, что впервые в истории проведет общедоступную прямую трансляцию представления.

Ранее генеральный директор Государственного академического Большого театра Валерий Гергиев прокомментировал высокие цены на билеты.

Билеты в Большой театр подорожали в начале 2024 года. Этим фактом возмутились многие общественники. Правозащитная организация "Сорок сороков" обратилась с вопросами о ценовой политике культурного учреждения в управление Федеральной антимонопольной службы по Москве. О том, чтобы сделать Большой театр более доступным для россиян говорила балерина Илзе Лиепа.

Также возмутился ценами в театр народный артист России Николай Цискаридзе. Он сказал, что они не должны стоить, как месячный оклад человека.