Александр Соколов рассказал Президенту о достижениях и вызовах Кировской области

Владимир Путин принял в Кремле губернатора Кировской области Александра Соколова, сообщает пресс-служба Кремля.

Губернатор доложил о социально-экономическом развитии Кировской области.

В частности, Александр Соколов сообщил, что рост экономики по итогам 2023 года – 104%. С начала этого года промышленность выросла на 16% – не только обрабатывающая, но и сельское хозяйство, в первую очередь «молочка».

Рост зарплат в Кировской области по прошлому году составил +18%; при этом в строительстве – 128%.

Губернатор акцентировал, что в регионе делают упор на комплексное развитие территорий: строятся не «человейники», а сразу жильё и социальные объекты.

Главный вызов для региона - это демография.

В целях повышения рождаемости в Кировской области введена доплата за рождение первенца, а мамы в течение года получают среднюю зарплату по региону.

К 2029 году вся Кировская область будет газифицирована. Александр Соколов рассказал президенту, что «Газпром» увеличил расходы на эти цели в пять раз – до 31 млрд рублей.

Губернатор рассказал также о мероприятиях, приуроченных к 650-летию областной столицы. В этом году Кирову – 650 лет. К юбилею отремонтированы аэропорт, вокзалы, улицы, дома, памятники, всего тысяча объектов за полтора года.