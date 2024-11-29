Здание посольства России в Швеции снова облили краской

Посольство России в Стокгольме снова облили краской, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

Как пишет ведомство, новость об этом заняла первые полосы шведских газет. Журналисты пишут, что прошедшей ночью посольство залил краской беспилотный летательный аппарат. Но они не указывают, что за период с мая этот инцидент стал уже десятым.

"С БПЛА на территорию посольства была сброшена краска. Мы искали БПЛА с помощью вертолета, но безуспешно", - сказал представитель пресс-службы полиции Стокгольма Матс Эрикссон агентству ТАСС.

По его словам на данный момент подозреваемых нет.

МИД РФ тем временем сообщает, что краской уже много раз повреждали проезжую часть, автомобили и иное имущество российской дипмиссии. Ведомство обращалось в полицию и сообщало об этом в МИД Швеции. Но злоумышленники до сих пор так и не были найдены.

"Примечательно, что своими действиями управлявшие дроном лица не только причинили ущерб иностранной дипмиссии, но и грубо нарушили шведское законодательство о воздушном движении", - говорится в сообщении.

Российский МИД после очередного случая вандализма настаивает на проведении тщательного расследования всех инцидентов, поиске и привлечении к ответственности виновных.

"Призываем шведскую сторону в полном объеме соблюдать свои обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях", - сказано в Telegram-канале МИД РФ.

Ранее мы сообщали, что посольство Швеции в Москве закидали бутылками и изрисовали краской.