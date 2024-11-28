Посольство Швеции в Москве закидали бутылками

Посольство Швеции в Москве, по предварительным данным, подростки закидали бутылками и изрисовали краской, сообщает MASH.

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Во время задержания один из трёх парней вырвался и оставил тэг на будке контрольно-пропускного пункта. Сейчас все в отделении.

Предварительно, они напали на здание из-за заявлений шведского правительства увеличить поставки боеприпасов на Украину в ближайшем будущем.

В мае сообщалось, что Швеция выделит Украине 16-й пакет помощи. Речь идет о $1,2 млрд (13,3 млрд шведских крон).

Ранее министр обороны Швеции Пол Юнсон назвал условием возможной передачи Украине боевых самолетов членство страны в НАТО.

После начала спецоперации Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. В итоге они вступили альянс в апреле прошлого года. Финляндия стала 31-м участником альянса, Швеция — 32-м. В этом году Финляндия подписала соглашение о военной и политической поддержке Украины на 10 лет.