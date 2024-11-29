Александр Моор и Фуат Сайфитдинов приняли участие в благотворительной акции "Коробка храбрости"

Александр Моор и Фуат Сайфитдинов приняли участие в благотворительной акции "Коробка храбрости".

Подарки детям, проходящим длительное лечение в медучреждениях региона, передали губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов. Традиционную акцию "Коробка храбрости" проводит Совет сторонников регионального отделения партии "Единая Россия".

"Желаю всем ребятишкам, которым адресована акция "Коробка храбрости", чтобы они справились с болезнями и выросли здоровыми и счастливыми", - подчеркнул Александр Моор.

"Наша цель - поддержать ребятишек, которые находятся на длительном лечении в тюменских больницах. По опыту прошлых лет планируем собрать для них около двух тысяч подарков. Кроме того, недавно мы отправили "Коробку храбрости", в которой более пятисот игрушек, в подшефный Краснодон", - отметил Фуат Сайфитдинов.

Принять участие в акции "Коробка храбрости", которая продлится до 5 декабря, может любой житель региона. Для этого нужно принести свой подарок в один из пунктов сбора, рассказала зампредседателя регионального Совета сторонников партии "Единая Россия" Анна Пирожок.

В Тюмени пункты сбора подарков для "Коробки храбрости" расположены по адресам: ул.Водопроводная, 36 - штаб общественной поддержки партии "Единая Россия", и ул. М.Горького, 66 - волонтерский центр Союза женщин России.