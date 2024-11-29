РКН: YouTube не удалил более 300 популяризирующих VPN материалов

Видеохостинг YouTube не выполнил требования удалить более 300 материалов, популяризирующих использование VPN-сервисов, а также других прoграмм для oбхoда блoкирoвoк дocтупа к прoтивoправнoму кoнтенту. Об этом сообщает Роскомнадзор.

Соответствующий приказ ведомства вступил в силу 1 марта. Требования об удалении подобных материалов направлялись и в адрес YouTube, передает ТАСС.

Ранее Роскомнадзор запретил распространять научную, научно-техническую информацию и статистику о VPN-сервисах для обхода блокировок. Под исключение попадет только информация о VPN для обеспечения защищенного удаленного доступа. Приказ вступит в силу 30 ноября.

С 1 марта текущего года и по настоящее время критерии для включения в реестр запрещенных ресурсов не применялись в том числе в отношении научной, научно-технической и статистической информации о способах и методах обеспечения доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на территории РФ.