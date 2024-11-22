Роскомнадзор запретил распространять научную информацию о VPN для обхода блокировок

Роскомнадзор запретил распространять научную, научно-техническую информацию и статистику о VPN-сервисах для обхода блокировок.

Под исключение попадет только информация о VPN для обеспечения защищенного удаленного доступа. Приказ вступит в силу 30 ноября. С 1 марта текущего года и по настоящее время критерии для включения в реестр запрещенных ресурсов не применялись в том числе в отношении научной, научно-технической и статистической информации о способах и методах обеспечения доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на территории РФ.

Роскомнадзор в пояснительной записке к проекту приказа сослался на действующее в стране законодательство, согласно которому запрещено распространение информации о способах и методах обеспечения доступа к информационным ресурсам, заблокированным в стране. По мнению ведомства, речь идет в том числе о VPN-сервисах.

При этом Роскомнадзор признал, что VPN-сервисы могут быть предназначены для обеспечения защищенного удаленного доступа, которым пользуются госорганы и коммерческие предприятия, в том числе банки, для защиты конфиденциальной информации и предотвращения утечек, сообщает Forbes.

Россиян нужно просвещать в области цифровой гигиены, чтобы они не пользовались VPN. При этом полностью исключить риски, связанные с этими сервисами невозможно (в первую очередь речь идет об утечках данных и доступе к устройствам пользователей – прим. ред.) – как и невозможно их полностью заблокировать. К таким выводам ранее пришли участники круглого стола Общественной палаты России с заявленным названием "Безопасность и ответственность: отказ от VPN-сервисов как сознательный выбор пользователей".