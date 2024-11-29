Томской губернатор открыл обновленную студию в Доме радио

Губернатор Томской области Владимир Мазур, заместитель руководителя регионального департамента ВГТРК Андрей Никитин и директор ГТРК «Томск» Артём Бяков открыли обновленную камерную студию в томском Доме радио.

Торжественное открытие приурочено к юбилею томского радио, которое 19 декабря отметит 80 лет. Камерная студия Дома радио основана более 30 лет назад.

Испытать обновленную студию сегодня помогли музыканты Томской областной филармонии под руководством дирижера Владимира Понькина — здесь они исполнили одно из произведений композитора Рихарда Вагнера.

«Мы открыли после ремонта камерную радиостудию, значение которой для региона невозможно переоценить, — сказал губернатор Владимир Мазур. — В этом году 80 лет исполнилось Томской области, и все 80 лет вещает томское радио. Все эти годы шли передачи, люди слушали в разных точках нашей большой области через свои приемники. И я с детства помню, как каждый день в 6 утра начинало работу томское радио. Конечно, с тех пор технологии шагнули вперед. Но живое общение не заменит ничто, и радио является хранителем этого живого общения».

Вместе с заместителем руководителя регионального департамента ВГТРК и директором ГТРК «Томск» глава региона нажатием символической кнопки дал старт региональному вещанию радиостанции «Вести FM».

Федеральная радиостанция «Вести FM» вещает в регионе уже более 10 лет. Разговорный формат федеральных аналитических новостей доступен на частоте 91,1 FM. Теперь томичи смогут ловить региональный эфир не только на приемниках, но и в смартфонах и компьютерах.