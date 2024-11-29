29 Ноября 2024
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Фото: фонд святой Екатерины

Лучшим общественно значимым российским проектом - 2024 признан Фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины признан лучшим общественно значимым проектом по версии Союза журналистов России. 

Союз журналистов России объявил лауреатов и победителей национальной премии «Золотая стратегия». Церемония награждения прошла в Москве — среди участников были специалисты по связям с общественностью, агентства, проекты, команды со всей России. Финалистов в восьми номинациях определял экспертный совет. 

Лучшим общественно значимым проектом России был признан Фонд святой Екатерины. В этой номинации эксперты оценивали вклад организаций в формирование качественного информационного поля и смысловых составляющих, заложенных в коммуникацию. 

Одна из икон святой Екатерины из коллекции Андрея Симановского, представленная Фондом святой Екатерины на выставке ИННОПРОМ(2024)|Фото: Накануне.RU

Статуэтку и почетный диплом премии вручил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. 

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Кроме благотворителей, на победу претендовали Международный форум инноваций БРИКС «Облачный город», совместный проект «Авито» и фонда «Обнаженные Сердца», а также агентство стратегического консалтинга «К2» с благотворительным сбором в поддержку пострадавших в Курской области и «Таманский экопросвет».

Справка. Премия была учреждена Союзом журналистов России в 2023 году для повышения стандартов качества на рынке PR-услуг, улучшения профессиональной деятельности коммуникационных агентств, с целью формирования представления о многогранности современных общественных коммуникаций. 

Направлена на поощрение и информационное продвижение в СМИ успешных проектов в области PR и связей с общественностью. Финалистов в каждой номинации определял экспертный совет, председателем которого выступил глава СЖР Владимир Соловьев. 
В совет также вошли главный редактор еженедельного журнала «Профиль» Александр Белоновский, генеральный директор информационного агентства России ТАСС Андрей Кондрашов, декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Вартанова, руководитель департамента СЖР по развитию региональной журналистики Юлия Загитова, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский, издатель газеты «Ведомости», генеральный директор «Бизнес ньюс медиа» Михаил Нелюбин и другие.

Теги: фонд святой екатерины, союз журналистов, премия, общественно значимый проект


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