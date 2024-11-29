В Петербурге более 20 человек отравились в ресторане

23 человека отравились в ресторане "Токио Сити" в Санкт-Петербурге.

Как сообщает управление регионального Роспотребнадзора, в инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, у 12 заболевших выявлена Salmonella.

Уточняется, что заведение расположено на улице Сизова, 9А. В нем проведены противоэпидемические мероприятия, в том числе дезинфекция.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья". По данным ведомства, сотрудники ресторана нарушили санитарно- эпидемиологические нормы.

В августе следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления посетителей ресторана отеля во Владивостоке. Местные СМИ сообщали о госпитализации 10 человек с признаками пищевого отравления после посещения ресторана Burny пятизвездочного отеля на мысе Бурный.