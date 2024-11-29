29 Ноября 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

Уралец, убивший двух котов из-за съеденного ужина, стал фигурантом уголовного дела

Силовики возбудили уголовное дело по факту убийства двух котов в уральском городе Алапаевск.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, дело возбуждено в отношении 23-летнего местного жителя Ильи Ширшева. Речь идет о пункте "д" части 2 статьи 245 УК РФ – "Жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и страданий, повлекшее их гибель, совершенное в отношении нескольких животных".

По данным полковника Горелых, молодой человек подозревается в том, что в ночь с 25 на 26 ноября этого года в комнате отдыха скотного двора сельскохозяйственного предприятия "Колхоз имени Чапаева" лишил жизни двух котов.

"Предполагаемой причиной зверского отношения к домашним питомцам стало то, что кошки якобы съели ужин фигуранта дела – сосиски с макаронами, подливой и хлебом, хранившиеся в открытом рюкзаке. Тела погибших животных гражданин с неадекватным поведением выбросил в желоб с навозом. Сообщение об этом ЧП в дежурную часть территориального ОВД поступило по телефону от женщины, пожелавшей остаться анонимной. Проверочные мероприятия проводила служба участковых уполномоченных, итоги которых были оперативно направлены для принятия процессуального решения в следственное подразделение полиции", - сообщил Валерий Горелых.

Живодеру может грозить до пяти лет колонии, штраф до 300 тысяч рублей, исправительные работы на срок до двух лет или принудительные работы на срок до пяти лет.

"В отношении 16-летнего горе-оператора, снимавшего на камеру своего мобильного телефона дикую расправу над животными, собранные материалы полицией направлены для принятия мер реагирования в комиссию по делам несовершеннолетних. В ближайшее время в отношении фигуранта уголовного дела будет избрана мера пресечения, вероятнее всего – подписка о невыезде", - добавил представитель МВД.

Теги: коты, полиция, живодер, дело, Алапаевск


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