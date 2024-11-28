В Сумской области уничтожили пять РСЗО, применявших ракеты ATACMS

Баллистические ракеты "Искандер" уничтожили пять пусковых установок РСЗО в Сумской области, применяющих дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, добавляя, что удары прошли 25 ноября.

По их данным, в числе пораженных РСЗО: две пусковые установки РСЗО MLRS и транспортно-заряжающая машина к ним в районе н.п. Токари (8 км сев.-зап. Сумы), а также три пусковые установки РСЗО HIMARS в районе н.п. Малый Бобрик (20 км юг.-вост. Сумы)). Помимо этого, было уничтожено до 30 специалистов личного состава боевых расчетов данных пусковых установок.

"Всего за последние дни применено 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов "Герань-2", в т.ч. при нанесении комбинированного массированного удара этой ночью 90 ракет и 100 беспилотных летательных аппаратов "Герань-2", которыми поражены 17 ключевых объектов военной промышленности Украины. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат отслеживать в постоянном режиме аэродромы и районы размещения, маршруты перемещения средств применения дальнобойного западного оружия и наносить по ним огневое поражение", - сообщили в Минобороны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос об ударах ATACMS со стороны Киева пословицей "терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, завершается".