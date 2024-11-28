В Кольцово сел самолет, на борту которого может находиться подозрительное устройство

В Кольцово благополучно сел самолет из Бангкока, на борту которого могло находиться взрывное устройство.

Telegram-канал Антитеррор Урал сообщает, что на борту Airbus A330 находились 281 пассажир и 10 членов экипажа. Жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает.

К месту посадки самолета оперативно были выдвинуты пожарные, медики и представители силовых ведомств для проведения оперативных мероприятий.

Паблик Инцидент Екатеринбург со ссылкой на очевидцев рассказывает, что самолет не подкатили к телетрапу, пассажиров рассаживают в автобусы.

"На борту никто ничего не знал. На улицу люди выходят некоторые в шортах, но их быстро сажают в автобусы. Ручную кладь проверяют кинологи (собачка обнюхивает). Людям разрешили забрать с борта пледы. В автобусах более или менее тепло", - сообщает один из пассажиров.

Напомним, ранее Telegram-каналы сообщили, что в самолете может находиться предмет, напоминающий бомбу, с прикрепленным пейджером. Об этом оперативным службам сообщил неизвестный.

Согласно открытым данным, речь идет о 13-летнем самолете А-330 с бортовым номером RA-73782, который эксплуатируется Аэрофлотом