В Кольцово готовится к посадке самолет, возможно, с подозрительным устройством на борту

В екатеринбургском аэропорту Кольцово готовится к посадке самолет из Таиланда, на котором может находиться взрывное устройство. Об этом сообщает Aviaincident.

112 добавляет, что в самолете может находиться предмет, напоминающий бомбу, с прикрепленным пейджером. Об этом сообщил в экстренные службы неизвестный.

К встрече самолета в аэропорту готовятся экипажи специальных служб - стянуты медики, пожарные и полиция.

На борту рейса из Бангкока находятся 263 пассажира, в том числе 127 детей.

Самолет должен приземлиться в екатеринбургском аэропорту Кольцово в 17.45 мск (19.45 местного), сообщает ТАСС-Урал.

Согласно открытым данным, речь идет о 13-летнем самолете А-330 с бортовым номером RA-73782, который эксплуатируется Аэрофлотом