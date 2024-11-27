На Урале осуждена экс-сотрудница Дома ребенка, искалечившая 3-месячного младенца

На Среднем Урале суд вынес приговор бывшей медсестре Дома ребенка. Ее признали виновной в причинении тяжкого вреда младенцу.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, женщина работала медицинской сестрой государственного казенного учреждения региона "Дом ребенка" в Серове. В ночь на 6 августа 2024 года, находясь на своем рабочем месте, сотрудница взяла из кроватки 3-месячного ребенка для его пеленания. Но в итоге малыш оказался искалечен.

Как показало дальнейшее расследование, в процессе пеленания медсестра с силой надавила на согнутые и прижатые к груди ручки младенца. В результате несчастный ребенок получил закрытый перелом средней трети левого плеча. Экспертиза оценила это как тяжкий вред его здоровью.

Женщина признана виновной, судом ей назначено 6 месяцев ограничения свободы. Как отметили в прокуратуре, больше она в Доме ребенка не работает. Приговор уже вступил в силу.

В ведомстве добавили, что отдельно Серовский районный суд рассмотрит иск о взыскании с ГКУ Свердловской области "Дом ребенка" компенсации морального вреда в пользу пострадавшего малыша.