Лукашенко в шутку предложил Путину разместить в Белоруссии "Орешник"

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что на фоне демонстрации Россией ракеты "Орешник" в шутку предложил президенту РФ Владимиру Путину разместить в Белоруссии эту систему.

"Я тут старшему брату пошутил: говорю, места [в Белоруссии] готовы для дислокации ["Орешника"]", - сказал Лукашенко на полях саммита ОДКБ журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ранее Владимир Путин рассказал о принципе работы ракетного комплекса "Орешник". По его словам, все, что находится в эпицентре взрыва превращается в пыль. Президент РФ добавил, что Генеральный штаб и Министерство обороны подбирают новые цели для поражения "Орешником" на территории Украины. Новой целью для поражения российскими дальнобойными ракетами могут стать Центры принятия решений в Киеве.