Минобороны КНР назвало сообщения о расследовании против Дун Цзюня слухами

Пекин опроверг сообщения западных СМИ о расследовании в отношении министра обороны КНР Дун Цзюня.

"Соответствующие сообщения СМИ - откровенная фабрикация, а распространители этих слухов руководствуются скрытыми мотивами», - заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Он добавил, что Китай "выражает острое недовольство", передает РИА Новости.

Ранее газета Financial Times сообщила, что председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин якобы начал серию расследований действий руководства Народно-освободительной армии Китая (НОАК), и Дун Цзюнь "попал в ловушку". При этом деталей обвинения нет.

Если эта информация окажется правдивой, то Цзюнь станет третьим подряд министром обороны Китая, которому вменяют коррупцию. Его предшественник, Ли Шанфу, потерял пост через семь месяцев после назначения.