Третий подряд министр обороны Китая попался на возможной коррупции

Министр обороны Китая Дун Цзюнь оказался под следствием – ему вменили взяточничество.

По версии источников газеты Financial Times (FT), председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин начал серию расследований действий руководства Народно-освободительной армии Китая (НОАК), и Дун Цзюнь "попал в ловушку". Деталей обвинения нет.

Цзюнь – третий подряд министр обороны Китая, которому вменяют коррупцию. Его предшественник, Ли Шанф, потерял пост через семь месяцев после назначения, пишет РБК.