В Башкирии обстреляли самолет после ложного сообщения об украинских БПЛА

В Башкирии близ города Салавата обстреляли самолет Ан-2 после ложного сообщения об атаке БПЛА. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

26 ноября пилот кукурузника доложил, что попал под обстрел на высоте 300 метров. Ан-2 вернулся на аэродром вылета в Уфу, сигнал бедствия не объявлялся.

Отметим, в этот день в Сети распространились ложные сообщения об атаке украинских БПЛА на Салават. В Telegram-каналах появились видео с якобы пролетом беспилотника над нефтехимическим предприятием в городе. Глава Салавата Альберт Муталов заявил, что борт, который приняли за дрон, был гражданским самолетом.

31 октября промышленные предприятия в Башкортостане атаковали три беспилотника. Один БПЛА упал на территории одного из предприятий, два других упали в промзоне. Жертв и разрушений не было. Аэропорт Уфы около двух часов не принимал и не отправлял рейсы.