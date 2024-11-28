ВТБ: опасность ослабления курса рубля заключается в ее сильном проинфляционном эффекте

Опасность ослабления курса рубля - в ее сильном проинфляционном эффекте.

Как заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, причем Центробанк России недооценивает эффект от переноса ослабления российской национальной валюты в цены. Модель регулятора предполагает перенос 10% ослабления курса рубля в 0,5–0,6 п.п. дополнительной инфляции. "Мы считаем этот перенос сильнее. Доля потребительского импорта в корзине составляет 25%. Если каким-то способом доступ валюты на биржу для стабилизации курса не станет в краткосрочном периоде возможным, то этот эффект переноса еще не зеркальный — то есть по сути все продавцы импортозависимых комплектующих, техники, товаров цены поднимут, а после стабилизации курса цены не опустятся", — заявил Пьянов. Топ-менеджер считает, что ослабление рубля может привести к пересмотру прогнозов по дальнейшему движению ключевой ставки, "потому что это сильный проинфляционный фактор".

Сейчас конец ноября и приближается дата уплаты налогов экспортерами, отметил Пьянов. "Традиционно в нее был избыток валюты для продажи нашими экспортерами для выплаты НДПИ. Сейчас этого почему-то не происходит. Возможно, полная информация есть только у регулятора и Мосбиржи. Возможно, на это повлияли санкции против Газпромбанка, который перестал был каналом доступа валюты. Удастся ли расшить [каналы] в ближайшие дни? Я думаю, что это должно быть на повестке регулятора в ближайшие дни", — указал Пьянов, сообщает Forbes.

Напомним, бытовая техника в России может подорожать на 15 процентов. Цена импортных товаров напрямую связана с курсом российской валюты.