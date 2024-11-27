Стрельба возле "Кофемании" в центре Москвы: один человек ранен

Конфликт со стрельбой произошел возле Кофемании в центре Москвы, сообщает Bazа.

По данным телеграм-канала, несколько мужчин сидели в заведении на Большой Никитской улице за одним столом. В какой-то момент они одновременно вышли на улицу "поговорить", а через некоторое время раздались выстрелы.

По предварительным данным, пострадал один человек. На место происшествия прибыли полицейские и сотрудники скорой помощи.

Напомним, на прошлой неделе в торговом центре в Каменске-Уральском двое мужчин устроили разборки на глазах у других посетителей. Один ранил другого ножом, второй в ответ сделал в оппонента несколько выстрелов из травматического пистолета. В итоге оба были доставлены в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство".