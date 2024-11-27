Володин "предъявил" Котякову из-за мигрантов, которые замещают россиян

Спикер Госдумы Вячеслав Володин упрекнул главу Минтруда Антона Котякова в лоббировании привлечения на работу мигрантов, что лишает россиян работы.

По мнению председателя нижней палаты парламента, министр "закрывает дефицит рабочих мест привлечением мигрантов, таким образом ища решение за счет наших квалифицированных рабочих кадров". Спикер Госдумы добавил, что "каждое решение, каждый закон должен иметь свою фамилию".

"Вот фамилия человека, который привлекает мигрантов на эти профессии — Котяков. А что Котяков делает для того, чтобы это были фамилии наших граждан?" - приводит слова Володина в своем telegram-канале канал RTVI.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин счел, что "мигрантское лобби" проникло в правительство, в прокуратуру и парламент. Все эти структуры, по его словам, часто только делают вид, что пытаются решить проблему с мигрантами.

"Возбуждаем дела по миграционной теме, прокуратура отменяет возбуждение. Я даю команду повторно возбудить. До трех-четырех раз такое бывает", - пожаловался Бастрыкин, выступая на Петербургском юридическом форуме.

"МВД жалуется, что мало народу. Тогда займите жесткую позицию по ограничению ввоза мигрантов", - сказал глава СКР и добавил: "Нас будут защищать те, кто на СВО, видимо. На этих ребят только надежда".

На министерстве и прокуратуре Бастрыкин не остановился.

"Очень хотелось бы узнать, когда хороший закон примет наша Государственная Дура", - иронизирует председатель СКР, давая понять, что не оговорился.